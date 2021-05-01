رفقًا بأعضاء النقابات

‎كان للنقابات المهنية قديمًا منذ نصف قرن دورًا إجتماعيًا رائدًا تلعبه بمهارة لصالح أعضاءها، وأتذكر في الستينات أن والدي رحمه الله اشتري سيارة نصر (فيات) من نقابة المهندسين وكان سعرها ٩٥٠ جنيهًا وبالتقسيط، كما أصطحبني معه للنقابة بالقاهرة عام 1961 لشراء أول تليفزيون للأسرة من النقابة (تليفزيون باي ١٧ بوصة) وكطفل صغير ومن فرط سعادتي يومها صممت علي شراء (إيريال) لتشغيله في مقر إقامتنا بفندق جراند أوتيل القريب من النقابة وتكدست يومها غرفتنا بنزلاء الفندق لمشاهدة هذا الاختراع العجيب.

‎وتنوعت الخدمات للنقابات ما بين الرعاية الصحية وتقسيط الأجهزة الكهربائية المعمرة وتوفير أماكن بالمصايف وبناء نوادي خاصة وصرف معاشات لمن تجاوزوا سن الستين.

‎كان والدي رحمه الله نقيبًا للمهندسين في مدينتنا الجميلة بورسعيد، و وفي أوائل الثمانينات قمت بأول عمل عام في حياتي كعضو مجلس إدارة في نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد وكنت لا أبدي امتعاضًا عندما يتصل بي أحد المهندسين بعد منتصف الليل يشكو لي أن أحد خريجي دفعته وزميله في العمل يتقاضي راتبًا أعلي منه ببضعة جنيهات ويطلب مني التدخل لدي شركته ولسان حاله يقول (أمال إحنا انتخبناك ليه).

‎وأتذكر وقتها أن المهندس عثمان أحمد عثمان كان نقيبًا للمهندسين وبفكره الراقي طور مصادر تمويل النقابة وأدخلها شريكًا في عدة مشاريع تجارية ناجحة وزادت من خدماتها للأعضاء وأزدهر معاش النقابة أنذاك لتحسدها باقي النقابات المهنية.

‎وفي منتصف الثمانينات تنبهت جماعة الإخوان المسلمون للدور الهام الذي تقوم به النقابات في المجتمع.. فتسللت إليها وفرضت وجودها علي كل النقابات المهنية في مصر لتضع يدها علي مفاصل شرائح هامة وحيوية في المجتمع المصري وبعد ثورة يونيو تخلصت معظم النقابات من قبضة الإخوان بصعوبة بالغة وإن كانت فلولهم لا تزال متواجدة علي استحياء في عدة نقابات.

‎تذكرت ذلك وأنا أقرأ رسالة من صديق عزيز يشكو لي ما يحدث في نقابة المهن العلمية والتي تصرف لأعضائها (الذين قاموا بسداد اشتراكات طيلة ما يقرب من ٣٥ عامًا) معاشًا لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه شهريًا بينما نقابة المهندسين تصرف معاشات شهرية للعضو ٨٠٠ جنيه شهريًا ونقابات أخري كنقابة المحامين تصرف معاشات تتجاوز الثلاثه آلاف شهريًا بينما نقابات التجاريين والزراعين لا تتعدي قيمة المعاش الشهري بها مبلغ الخمسون جنيهًا.

‎المشكلة هنا أن نقابة المهن العلمية توقفت تمامًا عن صرف المعاشات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩ بسبب بعض المخالفات المالية وإقالة النقيب ومجلسه وجاء مجلس إداره جديد (خاضع للحارس القضائي) ومضي ما يقرب من عامان والمجلس يعد بصرف المعاشات وبأثر رجعي ولكنها وعود في الهواء، ‎ولا زال أعضاء النقابة يعانون بدون أي ذنب اقترفوه خاصة أن معظمهم لا يتقاضي معاشات إجتماعيه أخري.

التدخل السريع للهيئات الرقابية مطلوب فورًا خاصة فيما يتعلق بالمال العام والتدخل الحكومي مطلوب أيضًا لرفع قيمة المعاشات الهزيلة التي لا تتناسب إطلاقا مع ارتفاع الأسعار ولا مع دخول بعض النقابات.

‎من أصعب الأمور الإجتماعية أن يضطر الموظف المحترم كبير السن (بعد رحلة عمر قاسية وشريفه) أن يمد يده متسولًا من أولاده أو أقاربه لسد رمق احتياجاته الصحية والمعيشية اليومية لا يجب النظر لأصحاب المعاشات بأنهم كم مهمل ينتظر ملك الموت ولا يجب أن يكون في أخر حسابات السلطات.. فهذه النظرة السطحية السخيفة تقتل فيهم الأمل ولله الأمر من قبل ومن بعد.