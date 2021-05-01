أمريكا تبحث إجراءً قد يسرع عملية إنتاج لقاحات كورونا في الدول النامية

تبحث الممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، احتمال دعم إهمال عدد من حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن «تاي» أعلنت ذلك لزملائها، وأكدت أنها لا تزال تقوم بجمع المعلومات.

وأضافت الصحيفة أن «تاي» ناقشت هذه المسألة الأسبوع الماضي مع رئيس اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنتوني فاوتشي، الذي يرى أن هذا الإجراء قد يسرع عملية إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية، حسبما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم السبت.

وفي الوقت ذاته يعبر عدد من مسئولي وزارة التجارة الأمريكية عن مخاوفهم من أن يؤدي إهمال حقوق براءات الاختراع إلى عواقب سلبية، بما في ذلك اكتساب خصوم الولايات المتحدة الملكية الفكرية الأمريكية.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" سابقا بأن شركات الأدوية الأمريكية دعت حكومة بلادهم إلى عدم تعليق حقوق براءات الاختراع للأدوية ضد فيروس كورونا، إذ إنه قد يؤدي برأيها إلى نقل التكنولوجيات الموجودة إلى روسيا والصين.

وكان الاقتراح حول تعليق سريان مفعول حقوق براءات الاختراع للأدوية المضادة لكورونا تقدمت بها الهند وجنوب إفريقيا في منظمة التجارة العالمية عام 2020، وأيدت نحو 60 دولة هذه الدعوة، فيما عبرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن معارضتها الحازمة لها، وطرحت الممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، موخرا هذه المسألة من جديد.

وتعود أسباب المناقشات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعليق المحتمل لسريان مفعول براءات الاختراع للقاحات والعقارات ضد كورونا إلى المخاوف من أن الدول المتطورة تتقدم الدول النامية بشكل كبير من حيث وتائر تلقيح السكان.

وتلقى 42.5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاحات "فايرز- بايونتيك" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون"، حسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لم يعودوا ملزمين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، باستثناء المكتظة منها.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي): "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين، تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم ذلك بلا كمامة".