«التأمينات» تبدأ صرف 18 مليار جنيه معاشات شهر مايو لـ10 ملايين مواطن

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات شهر مايو 2021، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.

بدء صرف معاشات شهر مايو 2021 عبر ماكينات الصراف الآلي

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية صرف معاشات شهر مايو 2021 لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية.

وشدد عوض على أن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وفى السياق، أكد عوض أنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرهما، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حقيقة إيقاف صرف معاشات شهر مايو 2021 لمن لا يحملون كارت ميزة

ونفى عوض حرمان أو إيقاف صرف المعاش لمن لا يحمل كارت ميزة أو حسابات جارية، مؤكدا أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانه منه، مشدداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وتابع رئيس الهيئة أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1- 2- 3"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.