«الخارجية» تدين الهجوم الإرهابي بأفغانستان: متضامنون لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة "بولي عالم" بمقاطعة "لوجار" وسط أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، تقدمت مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأعربت مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

ولقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم يوم الخميس الماضى، في انفجار ضخم هز مدينة بولي عالم، بإقليم لوجار، شرقي البلاد.

وقال حسيب الله ستانيكزاي، رئيس مجلس شورى الإقليم، في تصريحات صحفية، إن "ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 آخرين، إثر انفجار شاحنة مفخخة على جسر علم شام، بحسب وكالة "باجواك" الأفغانية .

وأوضح ستانيكزاي أن المبنى كان مقر إقامة الرئيس السابق لمجلس المحافظة.

وأضاف ستاتيكزاى أن الشاحنة دخلت المنطقة حوالي الساعة 6:30 مساء، وقال سائقها إنهم من منظمة غير حكومية ويريدون مساعدة السكان المحليين.

من جانبها، ذكرت قناة "طلوع" المحلية نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الهجوم "استهدف سكنا طلابيا كان مزدحما بطلاب جاؤوا للمشاركة في امتحان قبول بإحدى جامعات الإقليم".

وقال ستانيكزاي إن المبنى انهار وأن 25 شخصا على الأقل محاصرون في طابق واحد فقط.

وأضاف ستانيكزاي أن بعض عناصر الأمن كانوا في المبنى حين الانفجار، الذي وقع بالقرب من منازل سكنية ومستشفى تضررت جميعها في الحادث.

يذكر أن وتيرة العنف ارتفعت في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر منهيا بذلك عقدين من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.