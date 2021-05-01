«الصحة»: الوضع الوبائى لكورونا فى سوهاج تحت السيطرة

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج أصبح تحت السيطرة.

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أولًا بأول فرق التواصل المجتمعي بالوزارة وخدمات التوعية الصحية التي تقدمها بعد أن قامت بتوعية لـ 163 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد بـ 11 مركزًا في محافظة سوهاج، وذلك منذ 20 أبريل الجاري.

وأكد مجاهد استمرار تقديم التوعية الصحية لكافة المواطنين بالمحافظة، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس لافتا إلى أنه تم نشر 100 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز (المنشأة، أخميم، البلينا، ساقلته، دار السلام، طهطا، مدينة سوهاج، المراغة، جرجا، طما، جهينة).

خط ساخن لاستفسارات المواطنين بسوهاج

وكان مجاهد قد أعلن أن الخط (0934600666) الخاص بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج يستقبل استفسارات المواطنين فيما يخص توجيه الحالات المرضية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بسوهاج إلى 17 مستشفى، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج مميكنة لمتابعة توزيع المرضى على المستشفيات حسب الحالة المرضية ونسب الإشغال بكل مستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لهم.

إرسال إمداد طبي

وأضاف "مجاهد" أنه في إطار حرص الوزارة على التوسع في القدرة الاستيعابية بالمستشفيات لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، فقد تم إرسال إمداد طبي عاجل خلال الأسبوع الماضي إلى محافظة سوهاج، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موضحًا أن الإمداد شمل ( ١٦٠ جهاز مولد أكسجين، و١٩ جهاز تنفس صناعي، ٨٠ سرير رعاية مركزة، ٤٠ جهاز مونيتور، ٣٠٠ أسطوانة أكسجين طبي، ٢٧١ سريرا داخليا).

وأشار إلى أنه تم إرسال فريق طبي من الزمالة المصرية إلى محافظة سوهاج يضم 33 طبيبًا في تخصصات (الأمراض الصدرية، والرعاية المركزة، والتخدير، والباطنة، والحميات)، لمتابعة حالة المرضى بالمستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لهم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر إلى جميع اللجان التي تم إرسالها منذ الأسبوع الماضي إلى محافظة سوهاج والتي ضمت فرقا طبية ووقائية من قطاعي الطب العلاجي والوقائي، وفريقا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وفرق التواصل المجتمعي، لجهودهم المبذولة في متابعة العمل بالمستشفيات والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع وتقييم الوضع الوبائي بالمحافظة، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، مما ساهم في خفض معدل الإصابات واستقرار الوضع الوبائى بالمحافظة.