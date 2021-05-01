السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى فى عيد العمال: لا سبيل لبناء دولتنا العصرية إلا بالعمل الجاد

السيسي
السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة إلا بالعمل الجاد والمخلص.

وكتب الرئيس، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم، الذي يجسد فى جوهره مكانة العامل المصرى ودوره الوطنى الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطنى".

وأضاف: "إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفانى، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة إلا بالعمل الجاد والمخلص".

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