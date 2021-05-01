حيلة جديدة من محافظ الإسماعيلية لمنع التجمعات في شم النسيم

تستقبل محافظة الإسماعيلية، الآف من المواطنين، خاصة القادمين من “الشرقية - القاهرة” كل عام من المحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الربيع “شم النسيم”، حيث يتكدس المواطنين في الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة.

وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19 ” اتخذت محافظة الإسماعيلية عدة إجراءات لمنع تكدس المواطنين، و تفشي الفيروس.

حدائق الإسماعيلية بعد غمرها بالمياه

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بغلق كافة الشواطئ والنوادي الشاطئية والحدائق العامة، وأغرقت محافظ الإسماعيلية الحدائق التي يتم عادة التجمع فيها، وهي حدائق الملاحة والكورنيش المتواجدة في الشوارع، بالمياه، لمنع المواطنين التنزه بها، كما وضعت خطة بالتعاون بين الجهاز التنفيذي ومديرية الأمن بوضع عناصر أمنية في الحدائق لمنع التواجد فيها، ودوريات بشكل مستمر، لمنع أي تجمعات.

حدائق الإسماعيلية بعد غمرها بالمياه

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

حدائق الإسماعيلية بعد غمرها بالمياه

وأكد محافظ الإسماعيلية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.

موضحا، أنه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة حرصا على سلامة وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع.

حدائق الإسماعيلية بعد غمرها بالمياه

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فوراً.