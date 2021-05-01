التحفظ على 5 أطنان مخللات فاسدة في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستخدام الآدمي وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطراً على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" لحيازته كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" لحيازته كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.