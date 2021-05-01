السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محلية أرمنت: ضبط 170 مواطنا بدون كمامة

انتشار كورونا
انتشار كورونا

أكد العميد عبدالله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن حملة التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية الأخيرة جاءت ضمن سلسلة من الحملات الموسوعة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت على مستوى المراكز والقرى التابعة له والتي استهدف موقف سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي والمحال التجارية والمنشآت الحكومية وكافة أماكن الازدحام والتجمعات.

وأضاف أن تلك الحملات أسفرت خلال 3 أيام على التوالي عن ضبط ١٧٠ مواطنا بدون كمامة طلب ١٦٦ التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية ورفض ٤ مواطنين التصالح وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، مؤكدا على استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ونوه رئيس مدينة ارمنت إلى  استجابة  العديد من المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، عدة حملات مكبرة، استهدفت المقاهي والمطاعم وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعى، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن. 

ومن جهة أخرى قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء الخميس الماضي، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعه لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعة ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم تحرير محاضر لعدد ١٧ مواطن أثناء استقلالهم سياره أجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، ومحضر رفض دفع قيمة التصالح.

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