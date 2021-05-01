طالع.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. والجدول المقترح لكل مادة

عقب انتهاء الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 _ 2021 لجميع المراحل التعليمية يدير الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط جدول ومواعيد الامتحانات النهائية وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2020/2021

وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا فإن موعد انعقاد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية يوم 1 يونيو ويستمر لمدة أسبوع وحتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن انعقادها ورقية داخل لجان مدرسية أم إلكترونية عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهاجم الإنسان عن طريق أعضاء الجهاز التنفسي الخارجية ويقضي تماما على الخلايا المناعية.

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدولا مبدئيا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية حيث يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم الثلاثاء 1 يونيو، فيما يتم عقد امتحان مادة العلوم يوم 2 يونيو فيما يتم عقد امتحان مادة الهندسة يوم الخميس 3 يونيو فيما يعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم 5 يونيو و يتم إجراء امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الاثنين 7 يونيو المقبل وذلك كجدول مبدئي قابل للتعديل وبذلك ينتهى العام الدراسي ( 2020 _ 2021) للطلاب الصف الثالث الإعدادي.

اقرأ أيضاً





جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات

تعكف حاليا جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية على وضع جدول زمني لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك قبل موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة وإنها ستجرى وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يم حاليا تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا عبر المنصات الإلكتروني لتفاديا لانتشار العدوى بين الطلاب.