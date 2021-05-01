السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طالع.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. والجدول المقترح لكل مادة

أرشيفية
أرشيفية

عقب انتهاء الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 _ 2021 لجميع المراحل التعليمية يدير الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط جدول ومواعيد الامتحانات النهائية وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2020/2021

وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا فإن موعد انعقاد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية يوم 1 يونيو ويستمر لمدة أسبوع وحتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن انعقادها ورقية داخل لجان مدرسية أم إلكترونية عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهاجم الإنسان عن طريق أعضاء الجهاز التنفسي الخارجية ويقضي تماما على الخلايا المناعية.

 

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدولا مبدئيا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية حيث يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم الثلاثاء 1 يونيو، فيما يتم عقد امتحان مادة العلوم يوم 2 يونيو فيما يتم عقد امتحان مادة الهندسة يوم الخميس 3 يونيو فيما يعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم 5 يونيو و يتم إجراء امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الاثنين 7 يونيو المقبل  وذلك كجدول مبدئي قابل للتعديل وبذلك ينتهى العام الدراسي ( 2020 _ 2021) للطلاب الصف الثالث الإعدادي.

 

اقرأ أيضاً

 

تعرف على جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة

 

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية


 

جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات

تعكف حاليا جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية على وضع جدول زمني لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك قبل موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة وإنها ستجرى وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يم حاليا تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا عبر المنصات الإلكتروني لتفاديا لانتشار العدوى بين الطلاب.

امتحانات الشهادة الاعدادية طلاب الصف الثالث الاعدادي وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني 2021

الأكثر قراءة

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

تفاصيل خروج قطار عن القضبان فى دمياط

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة