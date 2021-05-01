6 نقاط مهمة قبل شراء «الأسماك المملحة»

تزامنًا مع اقتراب أعياد الربيع، يتجه الكثير من المواطنين إلى شراء الأسماك المملحة لتناولها يوم عيد شم النسيم، وفي هذا الإطار توضح مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر مجموعة من النقاط المهمة لتوعية الأهالي بالأسماك أثناء شراؤها:

الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، كشف عن بعض النقاط المهمة أثناء شراء الاسماك المملحة، وذلك للتفريق بين الأسماك الفاسدة والصالحة للاستهلاك الآدمي لتجنب حدوث أي حالات تسمم.

وبالإمكان تناول الأسماك المملحة كالعادة الفرعونية القديمة ولكن بشروط وهي كالآتي:

أولاً: من الضروري شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محلات وأماكن معروفة وخاضعة للرقابة ومعلق بها شهادة وزارة الصحة ولا يجب شراؤها من الباعة في الشارع.

ثانيًا: أن تكون الأنسجة قوية ومتماسكة فلا يجب أن تكون صلبة ولا يجب أن تكون متحللة، وأن تكون القشور متماسكة وليست سهلة النزع.

ثالثًا: لون الأسماك المملحة الصالحة يجب أن تكون أبيض فضي من الخارج ولون اللحم من الداخل وردي فاتح ويجب الابتعاد تماما عن الأسماك بنية اللون أو منتفخة البطن.

رابعًا: يجب إزالة الرأس والأحشاء.

خامسًا: الرائحة يجب أن تكون ذات رائحة متعارف عليها وليست رائحة نتنة كريهة لأن الرائحة الكريهة مظهر من مظاهر الفساد.

سادسًا: بالنسبة للرنجة أو سمك الهيرنج المدخن يفضل شراء الرنجة المغلفة التي يكون مدونا عليها تواريخ صلاحية واضحة وظاهرة ولونها ذهبي فاتح لا يميل للبني.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، تولي اهتماماً خاصاً بهذا الشأن خلال هذه الفترة، حيث كثفت حملات المرورعلي محلات بيع وتداول الاسماك المملحة بالمحافظة بدأت من الاسبوع الماضي.