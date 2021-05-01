الحلقة 18 من مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تبحث عن الذهب بالفيوم

شهدت الحلقة 18 من مسلسل قصر النيل للنجمة دينا الشربيني أحداث متلاحقة وتسارعت وتيرة الأحداث بشكل كبير، وذلك بعد أن اكتشفت كاميليا "دينا الشربيني" أثناء بحثها عن الذهب أن منصور السيوفي خدعها ولم يتزوجها لشخصها ولكن ليصل خلالها ممدوح سعيد الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي وهو الأمر الذي صدمها بشكل كبير خاصة وان خالها الوحيد هو الشخص الذي يستطيع ايصالها لمكان ذهب عائلة السيوفي .

تفاصيل أحداث الحلقة 18 من مسلسل قصر النيل

على جانب آخر، تصاعدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل قصر النيل، حيث قال منير لكاميليا إن خالها متورط في جريمة قتل ابن عمهما عويس بعد اختلافهم على تقسيم الذهب.

لتتأكد كاميليا من أن ممدوح قد ترك الذهب في الفيوم، وأن عليها التحرك سريعًا للوصول إليها قبل المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله).

في نفس الوقت، تستكمل كاميليا في الحلقة 18 من مسلسل قصر النيل خطتها السيطرة على أبناء فهمي السيوفي وعلى رأسهم نبيل السيوفي الذي طلبت منه إخراج الطفل منصور من القصر وجعل خاله هو المسؤول عن تربيته لأن بيئة القصر لن تكون مناسبة له، ولكن تفاجئ الجميع برد فعل عايدة (ريهام عبد الغفور) والتي رحبّت بالطفل بشدة، لدرجة أثارت الشكوك في نفوس الجميع.

فيما اقترب الضابط خالد نوح “أحمد مجدي” من كشف حقيقة استبدال جثة منصور السيوفي، وذلك بعد أن وصل إلى الطبيب الشرعي عادل غبريال (أحمد كمال) الذي نفذ عملية الاستبدال واستقال من عمله.

مواعيد عرض مسلسل قصر النيل

يُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.