السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حقيقة صدور قرار بتأجيل امتحانات نهاية العام في الجامعات

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكدت مصادر بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد أي تعليمات من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل امتحانات الجامعات.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الدراسة مستمرة في الجامعات وسوف يتم عقد امتحانات الميدتيرم عقب إجازة العيد مباشرة.

 ولفتت إلى أن امتحانات الجامعات ستكون في نهاية شهر يونيو، مؤكدة أنه لم يتم التطرق من أي جهة تابعة للتعليم العالي حتى الآن للحديث عن تأجيل الامتحانات. 

في سياق متصل نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، تأجيل امتحانات الجامعات 2021 ويتم إقامتها في موعدها وإتباع فيها جميع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والعمل على توفير التباعد الاجتماعي، والابتعاد تماماً عن التجمعات في الأماكن المغلقة.

 

 

 

 

 

 

 


 

أخبار التعليم العالي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام المجلس الأعلى للجامعات

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