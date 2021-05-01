سفير روسيا بالقاهرة يزور الغردقة لبحث ترتيبات عودة السياحة

قال القنصل الروسي بالغردقة فكتور فوروباييف، إنه من المقرر وصول السفير العالم لدولة روسيا الاتحادية بالقاهرة السفير غيورغي بوريسينكو، لمدينة الغردقة يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلى مديتني الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات.

وأضاف القنصل الروسي بالغردقة، أنه سيكون هناك لقاء بين السفير الروسي بالقاهرة ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لبحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية، لافتًا إلى أن قرار عودة الرحلات السياحية من لروسيا للغردقة وشرم الشيخ سيتم تطبيقه قريبًا وهناك شركات طيران وسياحة روسية ومصرية بدأت في التنسيق بينها في تنظيم الرحلات.

وتابع القنصل الروسي بالغردقة لـ"الدستور"، أن السياح الروس يتطلعون إلى زيارة الغردقة في أقرب وقت مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمة من الجالية الروسية.

واستطرد القنصل الروسي، أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصول لأعداد كبيرة من الروس، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات وأعمال وقائية لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا أمر هام، وهناك تقدم مستمر في عملية المكافحة لمنع إنتشار الفيروس، بجانب تلقيح العاملين بالقطاع السياحي، وهوا الأمر الذي يجعل مصر من أولي المقاصد السياحية للروس في الفترةالحالية والمقبلة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أعلن في وقتٍ سابق عن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجاء خلال الاتصال قرار استئناف رحلات الشارتر من روسيا لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات متواصلة.