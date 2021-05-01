السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تغريم 32 مواطنا وفض 3 سرادق عزاء بالأقصر

حملة لتطبيق الإجراءات
حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية في أرمنت

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة مكبرة، استهدفت المقاهي والمطاعم وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعى، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ٣٢ مواطنا بدون كمامة طلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية ٥٠ جنيها، كما تم فض عدد ٣ سرادق عزاء بمدينة ارمنت الحيط، وحفل ديني بمدينة ارمنت الوابورات.

تمت أعمال الحملة بإشراف على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز ومحمد عثمان رئيس قرية السلام وسيد ضاحي رئيس قرية الرياينة وبصري حسن وعلى  قنديل مسئولي المتابعة.

جدير بالذكر أن محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، قاد مساء الخميس الماضي، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعه لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضيه وقرية الروافعه ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم تحرير محاضر لعدد ١٧ مواطن أثناء استقلالهم سياره أجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، وعدد ١ محضر رفض دفع قيمه التصالح.

وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.

وأسفرت مجهودات الحملة ايضا عن تحرير ٢  محضر اشغال طريق،  ٥ محضر نظافة عامة، ١٠ ازالات ادارية

شارك في الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.

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