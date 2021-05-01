علماء هنود: الحكومة تجاهلت تحذيراتنا حول ظهور كورونا الفتاك

كشف خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية أن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس بالرغمن التحذيرات المشددة.

وشارك ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

فيما واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية

يذكر أن الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تواجه صعوبة حاليا في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

يذكر أن الهند سجلت اليوم السبت رقما قياسيا جديدا بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 401993 إصابة، في حين فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات بالهند 400 ألف وذلك بعد مرور عشرة أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الهند إلى 211853 وفقا للبيانات الرسمية.

وتعيش الهند أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ تولى مودي منصبه في 2014، ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة عليه وعلى حزبه سياسيا.

يذكر أن من المقرر إجراء الانتخابات العامة التالية في عام 2024.