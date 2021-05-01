أستاذ فلك: القمر العملاق وخسوف كلي أبرز الظواهر هذا الشهر

كشفت الحسابات الفلكية عن حدوث مجموعة من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة في شهر مايو الجاري، أبرزها ظهور ثاني قمر عملاق "السوبر مون" في السماء لعام ٢٠٢١، يوم ٢٦ مايو، إلى جانب "خسوف كلي" له، لن يرى في مصر ودول أفريقيا وأوروبا.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه خلال الأسبوع الأول من مايو يمكن رؤية مشهد فلكي مميز في السماء حيث نرى (من خلال التليسكوبات الفلكية) القمر والمشترى وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب.



وأضاف أنه يمكن رؤية هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريبا حتى ما قبل شروق الشمس حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، مشيرا إلى أن القمر سيكون أقرب ما يكون الى كوكب زحل ويقترن معه فجر 4 مايو، كما يقترن القمر مع كوكب المشترى أي يكون أقرب إليه فجر 5 مايو.



وتابع: "سنجد كوكبي عطارد والزهرة في مشهد جميل بعد غروب الشمس مباشرة ناحية الغرب خلال هذا الأسبوع أيضا".



وأشار إلى أن الأرض على موعد مع زخة شهب "إتا الدلويات" يومي ٦ و٧ مايو، وتنتج هذه الشهب عندما تمر الأرض في جزيئات غبار ومخلفات مذنب" هالي" الشهير ، وقد سُميت بزخة "الدلويات" لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو.



وأوضح أن متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهابا في الساعة، وقد يؤثر شروق القمر فجرا على رؤية بعض الشهب خصوصا الضعيف منها ما يؤثر على عدد الشهب المرئية بطبيعة الحال، مؤكدا أن أفضل مشاهدة لتلك الشهب تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل.



ولفت إلى ظهور القمر الجديد (محاق مايو) يوم 11 مايو وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، موضحا أنه أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.



وتابع أن هلال القمر الجديد سيقترن مع كوكب عطارد أي سيكون قريبا منه في 13 مايو ، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ كذلك في 16 مايو.



وأوضح أنه في 17 مايو سيكون كوكب عطارد في أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره؛ لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.



وقال الدكتور أشرف تادرس إنه في 26 مايو سيحدث اكتمال القمر (بدر مايو) وخسوف كلي له، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 25 حتى 27 مايو حيث لا تستطيع العين تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.



وأكد أن وقت البدر الكامل سيكون في 26 مايو حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الزهرة، قمر الذرة ، وقمر الحليب"، وهو القمر الثاني من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، موضحا أن الأول كان في أبريل الماضي وسيكون الثالث في يونيو المقبل.



ولفت إلى أنه يطلق عليه "القمر العملاق" حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا .

وعن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، قال إنه في ٢٦ مايو سيحدث خسوف كلي للقمر حيث يمر القمر خلال ظل الأرض فيصبح لونه داكنا تدريجيا ثم يتحول لونه إلى أحمر دموي، مشيرا إلى أنه لن يكون مرئيا في مصر وأفريقيا وأوروبا، بل يمكن رؤيته فقط في المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا وغرب أمريكا الشمالية.



ونوه إلى ظاهرة اقتران كوكبي الزهرة وعطارد يوم ٢٨ مايو، وقال "يمكن ملاحظة هذا المشهد البديع بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم إلى أن يغربا في الساعة الثامنة مساء تقريبا.



وأشار إلى حدوث ظاهرة إقتران القمر مع كوكب زحل يومي 30 -31 مايو، ويمكن ملاحظة هذا المشهد قبل منتصف ليل يوم 30 مايو حتى قبل شروق شمس يوم 31 مايو حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيتهما بالطبع.



وقال الدكتور أشرف تادرس" إن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها".