المطران شيحان يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، أبناء الطائفة المارونية بمصر، وبقية الطوائف المسيحية، بعيد القيامة المجيد.

وقال المطران، فى نص تهنئته التى نشرها المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم السبت: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية فى مصر بعيد القيامة المجيد، ونهنئ بقية الطوائف المحتفلة بالقيامة فى مصر وخارجها بحسب التقويم الشرقى، لتكن قيامة المسيح من بين الأموات، قيامة لنا فى حياتنا الروحية، وفى شتى مجالات الحياة، لنعمل ونبنى ونعمر أوطاننا بالنهضة والمحبة والسلام، كما فعل أجدادنا الموارنة حينما جاءوا إلى مصر قبل مئات السنوات".

أضاف: "القيامة درس للعبور من الظلمة إلى النور، ومن اليأس إلى الرجاء والأمل، فندعو الله فى هذا العيد المبارك أن يزيح عنا وعن العالم أجمع وباء كورونا، وأن يحفظ بلدنا مصر ورئيسها وشعبها ومؤسساتها، المسيح قام.. كل عام وأنتم بخير وسلام".