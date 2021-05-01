المطران شيحان يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد

المطران شيحان يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد
هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، أبناء الطائفة المارونية بمصر، وبقية الطوائف المسيحية، بعيد القيامة المجيد.
وقال المطران، فى نص تهنئته التى نشرها المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم السبت: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية فى مصر بعيد القيامة المجيد، ونهنئ بقية الطوائف المحتفلة بالقيامة فى مصر وخارجها بحسب التقويم الشرقى، لتكن قيامة المسيح من بين الأموات، قيامة لنا فى حياتنا الروحية، وفى شتى مجالات الحياة، لنعمل ونبنى ونعمر أوطاننا بالنهضة والمحبة والسلام، كما فعل أجدادنا الموارنة حينما جاءوا إلى مصر قبل مئات السنوات".
أضاف: "القيامة درس للعبور من الظلمة إلى النور، ومن اليأس إلى الرجاء والأمل، فندعو الله فى هذا العيد المبارك أن يزيح عنا وعن العالم أجمع وباء كورونا، وأن يحفظ بلدنا مصر ورئيسها وشعبها ومؤسساتها، المسيح قام.. كل عام وأنتم بخير وسلام".