رياح مثيرة للأتربة تغطي سماء الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والعواصف الترابية المترددة على بعض مراكز المحافظة وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة بالطرق السريعة وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بجميع غرف عمليات القري ومتابعة حالة الطقس أولا بأول.

وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، ورفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة اليوم.

وشهدت منطقة شرق العوينات رياح شديدة على كافة الأنحاء ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس وحذرت من وجود عواصف ترابية على بعض المحافظات يعقبها ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة على معظم المحافظات بعد أن تأثرت خلال الأيام الماضية بموجة سقيع على أثرها سجلت درجة الحرارة العظمي في القاهرة ٣٢ درجة ثم شهدت المحافظات انخفاض نسبي في درجة الحرارة.

وسجلت محافظة القاهرة اليوم ٣٦ درجة ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح نشطة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة المحافظات وترتفع أيضًا على المدن الساحلية الغربية لتسجل السلوم ٣٦ درجة علي غير العادة خلال هذا الوقت من العام وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم يصاحبها مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. كما تنشط الرياح خاصة في الفترات المسائية علي مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والمدن المطلة علي البحر الأحمر.