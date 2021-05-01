إعطاء 48.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في بريطانيا

بريطانيا: إعطاء 48.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 48.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



ويُقدر معدل التطعيم في بريطانيا بـ533 ألفا و808 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 19 أسبوعا.



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 43ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و775 حالة حتى الآن.



ومضى حوالي عام و13 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن بلاده طلبت استيراد 60 مليون جرعة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي، تمهيدًا لحملة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للمواطنين في فصل الخريف المقبل.



وقال هانكوك- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية- إن شراء جرعات جديدة من اللقاح سيجعل المواطنين "آمنين ويتحركون بحرية".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 150 مليونا و259 ألفا و386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و164 ألفا و650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و801 ألف و486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.