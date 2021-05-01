محافظ القليوبية: غلق 125 مقهى وضبط 1770 شيشة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، جولة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، بمرافقة رؤساء مدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ جولته بشوارع مدينة بنها وخلال الجولة لاحظ المحافظ أعمال إنشاء مكان للتصوير بجوار كوبري كفر الجزار على حرم نهر النيل، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالته فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصاحبه، موجها برفع القمامة بمدخل قرية بطا.

كما تم المرور على المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت الحملة عن غلق 18 مقهى لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات ومصادرة 62 شيشة تحرير ٥٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وتابع المحافظ الجولة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد شارع 15 مايو وشارع الشابوري وهذا لمتابعة أعمال النظافة، موجها بزيادة عدد الصناديق، ومنع المواطنين من إلقاء القمامة بالشارع خارج الصناديق، وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع.

وخلال الجولة وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من نباشين القمامة مع ضبط كمية من الأجولة المحملة بالفرز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال رفع التراكمات، وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع، كما تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الاجراءات الاحترازية وقد أسفرت الحملات عن تحرير 156 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.

كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة أسفرت عن ضبط 186 شيشة وتم مصادرتها وغلق 22 مقهى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وبذلك يصبح اجمالى المخالفات خلال هذا الأسبوع ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى.