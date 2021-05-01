بعد عرضها في الاختيار 2.. نص اعترافات «إخوان إبليس» عناصر خلية أجناد مصر الإرهابية

شهدت حلقات مسلسل الاختيار 2، جهود أجهزة وزارة الداخلية، للقضاء على العناصر الإرهابية، والقبض عليهم، لقيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وظهرت خلال حلقات المسلسل خلية “إخوان إبليس” عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابية، بقيادة همام عطية، والتي نسرد خلال التقرير اعترافات المتهمين بها.

اعترافات تنظيم أجناد مصر الإرهابي

واعترف المتهمون في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، باستخدام تطبيق آمن للمحادثات فيما بينهم حتى لا يتم كشفهم من قبل الأمن، وأقر المتهم الأول إسلام شعبان شحاتة سليمان، واسمه الحركى «حسن تيتو»، في التحقيقات، بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أفكاراً تكفيرية وعدائية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها والمنشآت العامة، وأن هذه الجماعة أسسها وأمد أعضاءها بالعبوات اللازمة لتنفيذ أغراضها القيادى المتوفى «همام محمد أحمد عطية»، واسمه الحركى «جمال وفواز وفوزى»، وإنه علم أن قائد الخلية شارك في تنفيذ العديد من العمليات العدائية، فضلاً عن رصد مجموعة من المنشآت والتجمعات الشرطية لاستهدافها.

واعترف المتهم بأنه، وفى غضون شهر أكتوبر 2014، دعاه المتهم «مالك الأمير عطا» للانضمام لأحد التنظيمات المسلحة التي تتخذ من قتال أفراد الجيش والشرطة وسيلة لتحقيق أغراضها، وحدد له لقاءً مع المتوفى همام محمد عطية، الذى أعلمه بأن التنظيم الذى يتزعمه يسمى «أجناد مصر»، ويستهدف تمركزات الجيش والشرطة باستخدام العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد، وأعدّه فكرياً بأن أمده بذاكرة إلكترونية بها عدد من الملفات الداعمة لفكر التنظيم وأغراضه وأهدافه، كما أمده بهاتف محمول للتواصل مع أعضاء الجماعة تجنباً للرصد الأمنى، وكلفه فيما بعد باستخدام تطبيق آمن للمحادثات على الهواتف الذكية، ودربه على رصد التمركزات الأمنية بأن شاركه رصد تمركز أمنى كائن في مواجهة مستشفى الهرم بالجيزة.

وأضاف المتهم أنه تلافياً للرصد الأمنى يتخذ أعضاء الجماعة أسماء حركية، وأن الهيكل التنظيمى للجماعة يتخذ صورة الخلايا العنقودية التي يعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، يعاد تشكيلها عقب كل عملية عدائية يتم القيام بها، وأن لكل من تلك الخلايا مسؤولاً يتولى تلقى التكليفات من قائد التنظيم والتواصل معه وتلقى التمويل اللازم لتنفيذ أعمالها العدائية.

كما أضاف باعتماد التنظيم على عدد من المقار التنظيمية، أولها مسكنه بحى المطرية الذي آوى به أحد المتهمين، وكذا شقة سكنية كائنة بمنطقة الطالبية استأجرها بمبلغ 600 جنيه شهرياً آوى بها أحد أعضاء التنظيم، واتخاذ التنظيم عدداً من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت كمنابر إعلامية يتم من خلالها الترويج لأغراضه والإعلان عن الأعمال العدائية التي يرتكبها أعضاؤه.

اعترافات المتهم الثاني

كما اعترف المتهم الثانى محمد عادل عبدالحميد حسن، في التحقيقات، واسمه الحركى «العبد الغريب»، بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أفكاراً تكفيرية وعدائية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتها والمنشآت العامة.

وقال المتهم إنه في غضون شهر نوفمبر 2014 دعاه أحد المتهمين للانضمام لأحد التنظيمات المسلحة التي تتخذ من قتال أفراد الجيش والشرطة وسيلة لتحقيق أغراضها، وحدد له لقاء مع آخر يتخذ اسماً حركياً «أسامة»، وتقابلا مع القيادى المتوفى همام محمد عطية، الذي أعلمه بأن التنظيم الذي يتزعمه يسمى «أجناد مصر»، ويستهدف تمركزات الجيش والشرطة باستخدام العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد، وأعده المتوفى عسكرياً بتدريبه على طرق تصنيع المفرقعات بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة المريوطية التي يتخذها المتوفى مقراً لهذا الغرض، وكلفه الأخير برصد التمركزات الأمنية وأمده بالمبالغ اللازمة لذلك الغرض.

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ونفاذاً لذلك رصد محيط قسم شرطة الطالبية في غضون شهر يناير لعام 2015، ووقف من خلاله على أماكن تواجد القوات الشرطية بمحيطه وأعدادهم، وأمد الحركى «أسامة» بما توافر لديه من معلومات، وبمرور 3 أيام من تاريخ الرصد علم بتمكن أعضاء الجماعة من زرع عبوة مفرقعة بمحيط القسم، وأسفرت عن وفاة أحد خبراء المفرقعات حال محاولته إبطال مفعولها.

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420162365016631اعترافات-أخطر-عضو-بالتنظيم-الإرهابى-أجناد-مصر-(3)

420162365016631اعترافات-أخطر-عضو-بالتنظيم-الإرهابى-أجناد-مصر-(2)