آخر تفاصيل حريق كنيسة الملاك سوريال والشهيد مارمينا العمرانية

التهمت النيران مساء أمس مبني كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، المكون من أربعة طوابق .



أسقف الجيزة يتفقد الكنيسة ولا وفيات

تفقد الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة في ساعات مبكرة اليوم كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية وذلك بعد التهام الحريق لها .

رافق الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة أثناء التفقد الكنيسة عدد من كهنة الكنيسة.

الحريق لم يتسبب في وفيات

وقالت المطرانية في بيان لها إنه لا توجد وفيات حتى الآن بسبب الحريق.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

وكان قد اندلع مساء أمس حريق داخل كنيسة مارمينا في العمرانية، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة إخماده.

وأعلنت مطرانية الجيزة تحت إشراف الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة أن الحريق شب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على النيران والحريق.

أسقف الجيزة يكشف كواليس اشتعال النيران



وقال الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة في بيان له : في الجمعة الموافق 30-4-2021 شب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مار مينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.

وأضاف أسقف الجيزة في بيان له : وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات الإطفاء وقام أهالي المنطقة بمساعدة رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

الحريق يسفر عن بعض حالات الاختناق ولا إصابات

مضيفا : وأسفر الحريق عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق.

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وأكد أسقف الجيزة الانبا ثيؤدوسيوس أنه خلال اشتعال النيران لم يكن أحد موجود داخل الكنيسة وبالتالى لا يوجد أى إصابات

وواصل: انه لانعرف أسباب حريق الكنيسة وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.

الحريق يخيم على احتفالات الكنيسة بعيد القيامة

وخيم حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية على احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، إذ تحتفل الكنائس المسيحية الثلاث، مساء اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، بإجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الإصابة بها.

ووضعت الكنائس المسيحية الثلاث عدة إجراءات لاحتفالات عيد القيامة المجيد، منها الحجز المسبق أو دون حضور شعبي، وذلك بسبب الموجة الثالثة لكورونا.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة».

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط .