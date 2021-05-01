تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل 6 ساعات من مجهود قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل التهم عقارًا بمنطقة الكيت كات في إمبابة.

وتبين من التحريات أن بلاغا ورد لغرفة النجدة باندلاع حريق في عقار بمنطقة الكيت كات في إمبابة، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لفحص البلاغ والسيطرة على الحريق، ولكن تبين شدة النيران واشتعالها في العقار بالكامل وقطعة أرض مجاورة له ومحل "منجد"، فدفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 1 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق.

وأضافت التحريات أن العقار مكون من 3 طوابق، أرضي وأول وثانٍ، والحريق بدأ بالطابق الثاني ما دفع القاطنين به لإلقاء الأشياء المشتعلة من أعلى لتشتعل النيران بقطعة أرض على مساحة كبيرة مجاورة للعقار ومليئة بأكوام من القمامة، بالإضافة إلى محل "منجد" مليء بالقطن والأقمشة فاشتعلت النيران به أيضا.

كما أدى اشتعال النيران بقطعة الأرض إلى امتداد النيران للعقار بالكامل، واستمرت عمليات الإطفاء منذ الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بينما تستمر حتى الآن عمليات التبريد لتجدد اشتعال النيران بالقمامة المجاورة للعقار.

وكشفت التحريات عن صعوبات في عمليات الإطفاء نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التغلب عليها، حيث لم تتمكن سيارات الإطفاء الكبيرة من الدخول إلى الشارع لضيق مساحته، فتم الاستعانة بسيارات أصغر حجما استطاعت الوصول إلى العقار، ونظرا لصغر حجم تانك تلك السيارات تم الاستعانة بـ"لنش" من قوات الإنقاذ النهري تمركز في نهر النيل بإمبابة بالقرب من موقع الحريق ليتم تعبئة سيارات الإطفاء من مياه النيل.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات، حيث تبين وجود سيدة عجوز تبلغ من العمر قرابة 80 عاما خشيت أسرتها من تعرضها للاختناق من الأدخنة فتم نقلها من منزلها لمكان بعيد عن الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق الكيت كات

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