السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسبوع القادم .. مساهمو القاهرة للأدوية يناقشون تشكيل مجلس الإدارة

8 مايو.. مساهمو «القاهرة للأدوية» يُناقشون تشكيل مجلس الإدارة

أدوية
أدوية

 

تعقد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية (CPCI)، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الجمعية العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 8 مايو المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن الجمعية ستناقش تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة.

وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية؛ ستتم مناقشة تعديل المواد 18-19-21-24-25-36-37-40-43-51 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلية التصدير.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وصدقت الجمعية العمومية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.

وأوضحت الشركة  أن الجمعية قررت تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة ذلك.

وأقرت الجمعية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

وقررت الجمعية استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقا لأحكام القانون رقم 185 لعام 2020.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحًا متوقعة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعا تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلاً ذاتيًا.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ناتج عن ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلية التصدير.

الصناعات الكيماوية الكيماوى قطاع الاعمال الجمعية العامة

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