خبير آثار: المصري القديم واجه البطالة بإنجاز معجزة الهرم الأكبر

بمناسبة عيد العمال

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن الملك خوفو هو أول من أمن العمال ضد البطالة في التاريخ، واتسم عصره بأنه أزهى عصور الدولة القديمة وكان عهد رخاء وازدهار وأطلق عليه «العصر الفيروزي» نسبة لمناجم الفيروز التي اكتشفها خوفو بسيناء.



وقال ريحان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن الملك خوفو استفاد من أوقات البطالة البعيدة عن موسم الحصاد والري والزراعة وهى مواسم العمل في مصر القديمة ليقوم العمال بأعمال قومية عظيمة وأعمال إنتاجية ساهمت في الازدهار الاقتصادي في كل مناحي الحياة.



ونفى ما ذكره المؤرخ هيرودوت عن بناء الهرم بالسخرة، مؤكدا أن بناء الهرم كان مشروعًا قوميًا وأنه وغيره من بيوت العبادة في مصر القديمة نفذت طبقًا للقواعد التي أرساها إيمحتب معبود الطب والهندسة وأول من استعمل الحجر في البناء ووضع نظرياته الإنشائية.



واشار إلى أن هذه القواعد تنسب لمتون العقيدة، وهى أن المساهمة في بناء تلك البيوت نوع من أنواع العبادة وركن من أركانها إما بالمساهمة بالمال أو العمل في التشييد أو تقديم القرابين والذبائح التي كانت تصرف كتموين وإعاشة للعمال كنوع من التكافل الاجتماعي ومساهمة كل الشعب في المشاريع القومية بوازع ديني وحب لهذا الإنجاز، مؤكدا أن السخرة لا تنتج أعمال عظيمة خلدها التاريخ كالأهرامات والمعابد المصرية.



وشدد على أن القول ببناء الحضارة المصرية بالسخرة هو تجنى وافتراء على الحضارة المصرية وقد ذكر مدير ضيعة يعرف باسم "مني" من عصر الأسرة الرابعة نص أنه كافأ بسخاء كل من ساهم في بناء وزخرفة مقبرته "لن يندم أبدًا كل من ساهم في بنائها، سواءً كان فنانًا أو قاطع أحجار، لقد أعطيت كل شخص مكافأته"، كما أشار نص لأحد القضاة من الأسرة الخامسة إلى احترام طبقة العمال بقوله "جميع من عملوا في هذه المقبرة نالوا أجرهم بالكامل من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بكميات كبيرة، كما أنني لم أُكره أحدًا على العمل".



وأوضح الدكتور ريحان أن العمال كانوا يتسابقون طواعية فى العمل على قطع الأحجار من المحاجر ونقلها والاشتراك فى أعمال البناء، وقبل البدء فى بناء الهرم قامت الحكومة ببناء مدينة للعمال والفنيين وسوقًا للتموين ومخبزًا ومخازن للغلال.



وأكد أن مدينة عمال بناء الهرم تعد أول مدينة عمالية فى التاريخ تبنى بطريقة الإسكان الجاهز أو سابق التجهيز حيث تم توحيد نماذج تصميم المساكن لمختلف طبقات العمال والفنيين بتوحيد الأبعاد القياسية والأبواب والشبابيك والأسقف ليسهل تركيبها وفكها وبعد انتهاء بناء الهرم أهديت هذه الوحدات للعمال لتركيبها لهم فى قراهم وهو ما وصفه مؤرخو عصر الأهرام بنهضة تعمير القرى.



وقال إن الملك خوفو لم يكتف ببناء الهرم بل قام بتشغيل العمال فى مشاريع تنموية أخرى وأشركهم فى حملاته الفنية لاكتشاف مناجم الديوريت فى أسوان والذهب فى النوبة وخرجت أساطيل مصر التى خلفها سنفرو والد خوفو لتجوب شواطئ البحر الأبيض لتنقل أخشاب الأرز والسرو من بيليوس ليكون أول اتصال فى التاريخ بين مصر وبلاد الإغريق.



واضاف أن الحملات البحرية للملك خوفو وصلت لتجوب شواطئ البحر الأحمر وشرق أفريقيا لتجلب لمصر البهارات والبخور اللازم للمعابد وكذلك أخشاب الصندل والأبنوس وريش النعام والحيوانات النادرة والعاج الذى صنع منه التمثال الوحيد المكتشف للملك خوفو.



وتابع الدكتور ريحان بأنه عندما تولى خوفو الحكم أعلن عقيدة توحيد المعبود " أوزوريس رع" والذى نادى به إيمحتب دينًا رسميًا للدولة وأطلق كل من ملوك أسرة بناء الأهرامات اسم المعبود رع على أسمائهم (ددف رع – خفرع – منقرع – ساحورع) وبنوا لإيمحتب مجموعة من المعابد والمزارات فى أنحاء الوادى واحتفلوا رسميًا بأعياده الذى بدأها خفرع.



ولفت الدكتور ريحان الى أهمية دير المدينة فى الدولة الحديثة وهى المدينة التى كانت محاطة بسور وتضم 70 منزلا من الطوب اللبن وكانت أسماء أصحاب المنازل وألقابهم عند الأبواب، وكانت مخصصة لطائفة العمال والفنانين الذين خصصهم أمنحتب الأول لنحت مقابر الملوك بالبر الغربى من طيبة "الأقصر".



وأوضح انه كان لهم نظام دقيق فى العمل حيث يقسمون إلى قسمين، كل قسم له رئيس عمال مع مجموعات الفنانين والنحاتين والرسامين وهذا يشبه أعمال الحفائر حديثًا من وجود “ريس” للعمال ووجود عمال فنيين خبرة فى الحفائر وعمال عاديين لنقل الأتربة وتسوية المصاطب.



وكشف ريحان عن نظام دقيق يؤكد حرص المصرى القديم على تنظيم العمل لتحديد الأجور من خلال " أوستراكا" من عهد الملك رمسيس الثاني بالمتحف البريطاني خاصة برئيس العمال "الريس" سجل بها عدد العمال 43 عاملا وأيام الغياب عن العمل والعذر بالمداد الأحمر سواء للمرض أو العدوى أو لدغات العقارب أو أمور طارئة بالمنزل، وهو ما نفعله حديثا فى حساب أجر عمال الحفائر عن طريق سركى تسجل فيه أيام العمل الفعلية وأيام الغياب لحساب الأجر بدقة.