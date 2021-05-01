«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

أعلنت هيئة السكك الحديد، اليوم، أنه صباح اليوم 2021/5/1 أثناء مسير قطار 47 ركاب «طنطا / المنصورة/ دمياط»، من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد، خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة.

سبب خروج قطار دمياط عن القضبان

وأوضحت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، اأن القطار سلك الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات، وتم توجيه معدات الرفع وجارٍ تدوير القطارات من على جانبي العطل، وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

وكانت قد قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه جارٍ إرسال فريق من الطوارئ إلى منطقة كفر سعد لرفع قطار دمياط- المنصورة عن القضبان، وذلك عقب خروجه عن مساره.

لجنة للوقوف على أسباب خروج القطار على القضبان

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رئيس الهيئة المهندس مصطفى أبوالمكارم أصدر قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب خروج القطار على القضبان.

وشهد مركز كفر سعد بدمياط، صباح اليوم السبت، جنوح أحد القطارات أمام محطة كفر سعد البلد، حيث خرج أحد القطارات القادمة من مدينة المنصورة إلى مدينة دمياط عن القضبان أمام محطة كفر سعد البلد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

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يذكر أن مديرية أمن دمياط تلقت إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بالمركز، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.