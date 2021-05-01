«السكة الحديد»: خطأ في التحويلة سبب خروج قطار دمياط عن القضبان
أعلنت هيئة السكك الحديد، اليوم، أنه صباح اليوم 2021/5/1 أثناء مسير قطار 47 ركاب «طنطا / المنصورة/ دمياط»، من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد، خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة.
سبب خروج قطار دمياط عن القضبان
وأوضحت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، اأن القطار سلك الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات، وتم توجيه معدات الرفع وجارٍ تدوير القطارات من على جانبي العطل، وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.
وكانت قد قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه جارٍ إرسال فريق من الطوارئ إلى منطقة كفر سعد لرفع قطار دمياط- المنصورة عن القضبان، وذلك عقب خروجه عن مساره.
لجنة للوقوف على أسباب خروج القطار على القضبان
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رئيس الهيئة المهندس مصطفى أبوالمكارم أصدر قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب خروج القطار على القضبان.
وشهد مركز كفر سعد بدمياط، صباح اليوم السبت، جنوح أحد القطارات أمام محطة كفر سعد البلد، حيث خرج أحد القطارات القادمة من مدينة المنصورة إلى مدينة دمياط عن القضبان أمام محطة كفر سعد البلد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.
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يذكر أن مديرية أمن دمياط تلقت إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بالمركز، دون وقوع خسائر بشرية.
وانتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.