فرق التواصل المجتمعى تصل أسيوط للتوعية بالوقاية من كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة استقبلت فرق التواصل المجتمعي للقيام بنشر التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرتي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي، للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور وفد وزارة الصحة بقيادة الدكتورة ايمان عبد الجواد رئيس الادارة المركزية للاعلام والدكتورة علا حجازي مدير عام الادارة العامة للاعلام بوزارة الصحة وفرق التواصل المجتمعى التطوعية.

وأشار المحافظ إلى أن الفرق استهدفت المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية امام المساجد والميادين والاسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية حجز اللقاح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥ وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات.

وتم المرور على عدد من القرى التابعة لمراكز المحافظة بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن فرق التواصل المجتمعى قامت بالمرور على ميدان وساحة المسجد الفرغل بابوتيج ومسجد ناصر بمدينة اسيوط ووميدان الازهر وموقف الازهر بحى غرب ومسجد الجامع الكبير بالوليدية كما تم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، والأراضي الزراعية، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لفرق التواصل المجتمعى والقائمين عليها معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بالقرى والنجوع وتحقيق اقصى استفادة من المبادرة فى توعية المواطنين كما وجه رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس والعمل المكثف ليلًا ونهارًا في كافة الأنحاء بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة لافتا الى ترأسه حملات مستمرة لتطهير وتعقيم المنشأت والشوارع والميادين بمختلف احياء ومراكز المحافظة.

فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة (13)

فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة (8)

فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة (4)

فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة (3)

فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة (2)