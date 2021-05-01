الكاظمي لعمال العراق: العمل من أجل الوطن يبني صروحًا ويحمي المستقبل

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.

وقال الكاظمي، في تغريدة له بمناسبة عيد العمال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز): "إن عيد العمال العالمي مناسبة لنا كعراقيين لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا.. كل عام وعمّال العراق بخير".



وأضاف أن اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل، مشددا على أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.



وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن شريحة العمال هم العمود الأساس في تحقيق النمو والازدهار، مشيرا إلى عزم المجلس سن تشريعات تصب في حماية العمال، والمساهمة في رفع مستواهم المعيشي.



وأعرب الكعبي، في بيان له، عن خالص التهاني وأطيب تمنياته لشريحة العمال الكرام في العراق وكل العاملين في القطاعين العام والخاص، داعياً المولى أن يمدهم بمزيد من النجاح والتوفيق في أعمالهم علـى الصعيد المهني والشخصي مع موفور الصحة والنجاح، مضيفا أن شريحة العمال هم العمود الأساس في تحقيق النمو والازدهار للبلدان، فهم بناة أوطانهم والضمان الحقيقي لمستقبل أجيالنا القادمة.



وشدد على ضرورة أن تُمارس هذه الطبقة العاملة دورها الريادي في إعمار البلاد وتقديم الدعم إلى القطاع الخاص، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها تفعيل القوانين النافذة، لاسيما قانون العمل، والوقوف على مشاكلهم وإنصافهم والحد من استغلالهم من حيث تدني الأجور وضمان توفير فرص عمل أوسع للشباب، وإلزام الشركات الاستثمارية بنسب تشغيل العمالة المحلية.