السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني عن «الاختيار 2»: كشف الوجه القبيح للإخوان أمام العالم

الاختيار 2
الاختيار 2

أكد النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، أن مسلسل "الاختيار 2" كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصرى والشعوب العربية وشعوب العالم كله بعد إذاعته مترجما إلى اللغة الإنجليزية، معتبراً هذا المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الخائنة التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

 ووجه دمرداش، في بيان، التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسى، مؤكداً أنها أعادت الاعتبار للدراما المصرية وكشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجعلت الشعب المصرى العظيم والشعوب العربية وشعوب العالم كله يلتفون حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر فى مسلسل "الاختيار 2".

 وقال النائب، إن هذا المسلسل الرائع كشف للعالم كله ما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية لهدم الدولة المصرية خاصة أن الجماعات حولت رابعة والنهضة لمكان لتجميع الأسلحة للحرب على الدولة المصرية، مؤكداً أن هذا المسلسل جاء ليكشف للرأى العام المصرى والعربى والعالمى ما حدث من الإخوان لتسليح الاعتصام، والدراما المصرية فى هذا المسلسل العظيم كشفت وعرت جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم.

 وأشاد بترجمة هذا المسلسل حتى يرى العالم كله كيف نجح المصريون الأبطال قيادة وحكومة وقوات مسلحة باسلة وشرطة وطنية فى الحفاظ على الدولة المصرية وأن مصر أقوى من أى جماعة.

الاختيار 2 جماعة الإخوان الإرهابية وثيقة تاريخية الحقائق الكاملة المتحدة للخدمات الإعلامية النائب عبد الحميد دمرداش

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