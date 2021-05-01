مصرع «الحاجة فتحية» خنقًا بعد اندلاع حريق في شقتها بحلوان

النيابة تصرح بالدفن..

لقيت سيدة تدعى الحاجة فتحية مصرعها بعد اختناقها إثر تصاعد دخان كثيف عقب نشوب حريق بمنزلها في منطقة حلوان.

البداية عندما شاهد أهالي منطقة حدائق حلوان دخان كثيف يتصاعد من منزل في عقار، ولم يتوانِ الجميع في المساعدة ومحاولة إنقاذ المسنة وطلب الإسعاف وسيارات الحماية المدنية.

وعلى الفور تبدل المشهد عقب الدفع بسيارات الإطفاء خاصة عقب فشل الجميع في الصعود للمنزل بسبب ألسنة النيران التي التهمت محتويات الشقة.

وعقب إخماد النيران وبالبحث عن ساكني المنزل لم يجدوا سوى عجوز عمرها 65 عامًا، ملقاة على الأرض جثة هامدة متفحمة.

وتم التحفظ على الجثمان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة للتحقيق التي قررت تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وجاءت مناظرة نيابة حلوان الجزئية لجثة المجني عليها أنها سيدة في العقد السابع من العمر، بها آثار حروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم ولكن الوفاة كانت بسبب الاختناق من الدخان والحريق.

وقررت النيابة تسليم الجثة لذويها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.