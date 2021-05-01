«قوى عاملة أسيوط»: التفتيش العمالي على 1563 منشأة خلال مارس

قال حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 163 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1563 منشأة، أسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 5 شكاوي تم تسوية 4 شكاوي منها، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 163 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 623 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاباً، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

كما قامت مديرية القوى العاملة في محافظة أسيوط، في شهر فبراير أيضا، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ مليون و 304 ألفاً و500 جنيهاً، لـ2552 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 17 شكوى تم بحث 16 منها، و تبقى شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال شهر فبراير الماضي، تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.