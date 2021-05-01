إصابة اثنين فى انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران فيها بالشرقية

شهد طريق "بلبيس القاهرة" الصحراوي، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، انقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران بها على قارعة الطريق، ما تسبب في إصابة قائد السيارة ومرافق له بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران فيها بطريق "بلبيس القاهرة" الصحراوي.

وتبين من التحريات الأولية، اشتعال السيارة فور انقلابها، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافق له بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى "بلبيس" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان كوبري شرويدة بمركز الزقازيق، شهد أمس الأول، مصرع طالبة فيما أصيبت شقيقتها وصديقتها إصابات متنوعة، إثر تصادم سيارة ملاكى بداخلها الطالبات برصيف بالقرب من كوبرى شرويدة، دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى المركزى، وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع انقلاب سيارة ملاكى، ناحية كوبرى شرويدة دائرة مركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى بالرصيف، مما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرع "حنين. و" 17 سنة طالبة وإصابة شقيقتها "نوسة" 13 سنة بسحجات وكدمات و"مايا" 14 سنة باشتباه نزيف بالمخ، و"حلا. م " 14 سنة بكسر بقاع الججمة، واشتباه نزيف بالبطن، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار نيابة مركز الزقازيق، التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.