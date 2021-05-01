السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 4 مايو

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو؛ بسبب الإجازات، مطالبًا الشركات التي لم تقدم بعد أن تسارع بالتقديم.

ولفت "عبد القادر" إلى أن شهر أبريل شهد أيضًا التزامًا مهمًا على أصحاب الأعمال الملزمين بدفع إيرادات المرتبات ومافى حكمها، وهو تقديم الاقرار الربع سنوى للمرتبات ( نموذج ٤ مرتبات )، والذى تنتهى مهلة تقديمه يوم 30، ولكن تقرر مدها أيضًا حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو.

وأشار إلى أن المصلحة تقدم  المساعدة والدعم الفني للممولين حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبيه وذلك بفتح مركز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومأموريتي المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل ١٦٣٩٥.

وأكد على  دعم الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن  تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض. 
 

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