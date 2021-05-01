حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

شهدت معظم محافظات الجمهورية ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، نظرًا لاقتراب فصل الصيف، لكن سرعان ما ستنكسر تلك الموجات، بعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تقلبات وتذبذبات فى درجة الحرارة، صعودًا وهبوطًا، لافتًا إلى وجود كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية وتؤثر على شمال البلاد في الأيام الحالية.

طقس اليوم السبت



أكد "شاهين" استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة، مع عدم وجود أي تقلبات مناخية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية فقط، بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشار "شاهين" إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة الصغرى 21 درجة والكبرى 37 درجة، وبورسعيد الصغرى 20 درجة والكبرى 32 درجة، والإسكندرية الصغرى 20 درجة والكبرى 31، وشرم الشيخ الصغرى 25 درجة والكبرى 39 درجة، وأسوان الصغرى 27 درجة والكبرى 41 درجة، والإسماعيلية الصغرى 22 درجة والكبرى 37 درجة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

طقس غد الأحد



أوضح "شاهين" أن موجة الطقس شديد الحرارة ستظل حتى يوم الأحد، على معظم أنحاء الجمهورية خلال النهار في جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ولكن يظل الطقس حارًا شديد الحرارة.

ولفت "شاهين" إلى أنه من الممكن أن يصبح الطقس معتدلا ليلًا وتنكسر درجات الحرارة مع نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس بعد غد الإثنين



يستمر الطقس شديد الحرارة على معظم محافظات جمهورية، حيث لفت "شاهين" إلى استمرار حالة الطقس، والتي ستشهد ثباتا في درجات الحرارة، مؤكدًا عدم وجود أي تغيرات مناخية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية فقط .

وتنكسر درجات الحرارة خلال الطقس ليلا، ويكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار "شاهين "إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.