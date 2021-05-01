«عربية النواب» تثمن إرسال مساعدات طبية للأشقاء في ليبيا

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بحرص مصر على تقديم الدعم للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

وقال أباظة، في بيان، إن هذا الدعم المصرى للدولة الليبية الشقيقة يأتى فى اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين البلدين وتضامن مصر مع الشعب الليبيى الشقيق فى مختلف الظروف، مؤكداً أن الليبين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

وتوقع النائب أن تشهد العلاقات المصرية - الليبية المزيد من التعاون والعمل والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا والملفات التى تهم مصر وليبيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها خاصة بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا مؤخراً على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ضم 11 وزيراً مصرياً وتم خلالها توقيع 11 اتفاقية بين القاهرة وطرابلس.

وكانت أقلعت أمس طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة ليبيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبه، أعرب الجانب الليبي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.

يأتي ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.