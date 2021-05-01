خرج عن القضبان.. تحركات لإعادة قطار إلى مساره في كفر سعد بدمياط

تحركت حملة من هيئة السكة الحديد بمحافظة دمياط بمعاونة قوات الشرطة لإعادة قطار خرج عن القضبان أمام محطة كفر سعد البلد بدمياط إلى مساره مرة أخرى، واستئناف حركة سير القطارات ما بين محافظتي دمياط و الدقهلية، والتى تعطلت منذ خروج وجنوح القطار عن قضبانه بسبب خطأ في التحويلة.

وشهد مركز كفر سعد بدمياط، صباح اليوم السبت جنوح أحد القطارات أمام محطة كفر سعد البلد القطارات، حيث خرج أحد القطارات القادمة من مدينة المنصورة إلى مدينة دمياط، اليوم، السبت عن القضبان أمام محطة كفر سعد البلد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

تلقى مديرية أمن دمياط إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

انتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارى رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية، واستكمال طريقه .

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، و معاينة موقع خروج القطار عن القضبان وتم اخطار هيئة السكة الحديد.

قطار خرج عن القضبان

قطار خرج عن القضبان

قطار خرج عن القضبان

قطار خرج عن القضبان