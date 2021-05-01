بدء رفع كفاءة مزلقان بهريف بأبوالريش

بعد إنتهاء مهلة محافظ أسوان..

بدأت أعمال تنفيذ التربة الزلطية ورصف وتركيب البلاطات الخرسانية لأرضية مزلقان بهريف بقرى أبوالريش مدينة أسوان بطول 200 متر ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها المحافظ لمدة 3 أسابيع أثناء جولته الأخيرة بالقرية لإنهاء إحلال وتجديد خطوط وشبكات البنية التحتية أسفل المزلقان من مياه شرب واتصالات.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ باقى مشروعات تحسين مياه الشرب وإدخال الصرف الصحى.

وأكدت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية أنه تم إنهاء المرحلة الأولى لمشروع تغذية قرى أبوالريش قبلى وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة أحدهما خزان أبوالريش بسعة 4 آلاف م3 كمرحلة أولى، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 كمرحلة ثانية من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطني هذه القرى.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لربط خزان أبوالريش بالشبكات والخطوط الداخلية بعد تنفيذ إحلال وتجديد المتهالك منها، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة.

وأوضحت رقية حماد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان جارٍ استعجال المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لصدور القرار الجمهوري بالموافقة على الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، وهو الذي بعد الانتهاء من تحديد مواقع محطات الرفع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى مهلة أخيرة 3 أسابيع، 9 أبريل الماضي، أمام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتركيب خط جديد أسفل مزلقان بهريف بدلاً من الخط القديم المتهالك ليتم في اليوم التالي تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية المزلقان بطول 200 متر ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه بعد الانتهاء من وضع التربة الزلطية، وهو الذى توازى مع نقل خطوط الاتصالات للجانب الشرقى.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان لقرية أبوالريش يرافقه مسئولو الجهات التنفيذية المختلفة.

وشدد اللواء أشرف عطية على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة والتي تكرر حدوث كسر بها، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة.

أعمال تنفيذ التربة الزلطية

أعمال تنفيذ التربة الزلطية

أعمال تنفيذ التربة الزلطية

أعمال تنفيذ التربة الزلطية