تحرير 123 ألف محضر ضد مواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير12304 محاضر ضد مواطنين خالفوا الاجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12261 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 964 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 478 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 4931 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.