بينهم 14 من ذوي الهمم.. تعيين 737 شابًا في أسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 737 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل ، الذين بلغوا 2674 شاباً، فضلا عن إصدار 569 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 46 ألف جنيه، لـ19 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 61 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 623 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، خلال شهر فبراير الماضي، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاب، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

كما قامت مديرية القوى العاملة في محافظة أسيوط، في شهر فبراير أيضا، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ مليون و304 آلاف و500 جنيه، لـ2552 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 17 شكوى تم بحث 16 منها، و تبقى شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال شهر فبراير الماضي، تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.