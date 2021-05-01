تخفيض 25% على رسوم طلاب الدراسات العليا لأزواج العاملين بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت،عن موافقة مجلس الجامعة على تخفيض الرسوم الخاصة لطلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بالجامعة بنسبة 25%.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن الجامعة تضع مصلحة العاملين في مقدمة أولوياتها، حيث سبق ووافق مجلس الجامعة على منح طلاب الدراسات العليا من العاملين بالجامعة تخفيض بنسبة 50 %، وأبنائهم 25% ومن هنا جاء القرار بمنح الأزواج ذلك التخفيض مراعاة للظروف المعيشية و تيسيرا عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

يذكر أن مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، قد وافق على مقترح كلية التربية بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أنه سيتم عقد ندوة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم، وستقوم إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإلقاء الندوة في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرأ.

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن استثناء ذوي الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي للفئات المستهدفة منها، على أن تتولى الجامعة مسئولية تحديد نسبة الإعاقة ومدى استحقاقها للإعفاء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار جاء بناء علي الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط لمنح طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتبارها أحد الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس للدرجة الأعلى.