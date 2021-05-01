السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» مهنئًا العمال بعيدهم: أنتم ركيزة نمو واستقرار الوطن

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع عمال مصر والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، "إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل  ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات". 

وأكد الحزب أن المصريين ضربوا عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل.

ووجه الحزب، التحية لكل عمال مصر في  جميع المواقع ، قائلا" أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار .

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، مؤكدًا عميق اعتزازه بهم وبعطائهم وعزيمتهم الصادقة، موجهًا لهم جميعًا التهنئة بعيدهم.

 وقال الرئيس في كلمته بالاحتفال بعيد العمال:" اليوم نحتفل معًا، بعيد العمال وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر".

كما أكد الرئيس السيسى، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، مضيفًا لعمال مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

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