«الإسكان»: إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة في شم النسيم

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة على ضرورة رفع درجة الاستعداد خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أى مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم "الأرجيلة".

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو العمل على الحد من انتشار الإصابات، مشددا على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات ضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه بعد الغد الاثنين إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم، مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتعتبر احتفالات أعياد "شم النسيم" من كل عام هى أحد المظاهر المقتبسة منذ أكثر من 5 آلاف سنة من التاريخ الفرعوني، وكان يسمى وقتها "شمو"، وبالقبطية كان يسمى "شوم إنسم"، فهو مهرجان يقام سنويًا فى فصل الربيع ويحتفل فيه جميع المصريين بدخول الربيع بزيارة المنتزهات وتلوين البيض وأكل الفسيخ.