بالخطوات.. طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم

تعتبر وجبة الإفطار فى رمضان من الوجبات المهمة على مدار الشهر الكريم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، ويعد المسقعة باللحمة المفرومة من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار على السواء، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة، و نقدم في السطور التالية طريقة تحضير المسقعه باللحمه المفرومه في الفرن.

طريقة تحضير المسقعه باللحمه المفرومه في الفرن:

المكونات:

3 ثمرات من الباذنجان الرومي .

نصف كيلو من اللحم المفروم فرماً ناعماً الخالي من الدهون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة للقلي.

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

4 فصوص من الثوم المفروم .

4 ثمرات من الطماطم المقشرة والمفرومة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو والمقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأحمر الحلو ، والمقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأصفر الحلو ، والمقطعة إلى مكعبات.

2 كوب من الماء.

طريقة تحضير المسقعه باللحمه المفرومه في الفرن.

طريقة التحضير:

- تقطيع الباذنجان إلى مكعبات متوسطة في الحجم، ثم نقليها في كمية من زيت الذرة، في درجة الحرارة المرتفعة، مع تقليبها على جميع الجهات إلى تمام النضج، والحصول على اللون الذهبي.

-أخرجي الباذنجان المقلي من الزيت، وضعيها على الورق الماص للزيت الزائد.

-توضع نصف كمية الباذنجان المقلية في صينية الفرن.

-افرمي الثوم و البصل فرماً ناعماً، وقشري الطماطم لمكعبات صغيرة الحجم.

-افرمي الفلفل بألوانه من الأحمر والأصفر والأخضر إلى مكعبات.

-قلبي اللحم المفروم في القليل من زيت الذرة في مقلاة على النار المتوسطة الحرارة، إلى أن يتغير لون اللحم.

-يضاف البصل والثوم، وصلصة الطماطم، والطماطم المكعبات إلى ما سبق.

-أضيفي كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، مع مكعبات الفلفل، ويتم التقليب على النار إلى أن يتجانس الخليط.

-ضعي كوبين من الماء المغلي في الخليط، ويترك على النار الهادئة لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى تمام النضج.

-ضعي خليط اللحم على الباذنجان في الصينية، ثم ضعي باقي الباذنجان، وتغلف الصينية بورق الألمونيوم.

-تدخل الصينية الفرن، وتترك فيه لمدة 20 دقيقة إلى تمام النضج.

-نزع ورق الألمونيوم، وتعاد الصينية الفرن، وتترك لمدة 10 دقائق إلى أن تتحمر من الوجه.