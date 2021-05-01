غدًا.. القومية للفنون الشعبية تحيى الليلة قبل الأخيرة لبرنامج «هل هلالك»

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات الليلة قبل الأخيرة لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، غدا الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، آخر حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، التى تودع جمهور برنامج هل هلالك بنسخته الخامسة، بباقة من أشهر استعراضاتها الفنية، كما يقدم فنانو السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، مجموعة متنوعة وشيقة من الفقرات الفنية لفنون السيرك.

ويشارك البيت الفنى للمسرح طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يوميا طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال لمظاهر الشهر الكريم.

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم 21 رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الجمهور.

الإنشاد الدينى

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قد واصل فعاليات الليلة الثانية عشر٬ من أنشطة برنامج "هل هلالك" في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر الأغانى الدينية لكبار نجوم الطرب، قدمتها شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، منها: رضيا يا أبا الزهراء رضينا٬ سيدنا النبي٬ نبينا هادينا، الشمعتين، القلب يعشق، هلت ليالي، كم ناشد، صلى الله على محمد٬ قمر بني هاشم٬ يا جمال النبي وغيرها.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي

الإنتاج الثقافي

قطاع شئون الإنتاج الثقافي