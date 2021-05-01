«السيسى» لـ عمال مصر: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، كلمة، بمناسبة عيد العمال، حيث هنأ عمال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر الكريم أؤكد أننى على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة".

وتابع: أقول لـ عمال مصر إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وسوف تجدونني دائما حافظا لعهدى معكم باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنون لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر.

وأوضح الرئيس السيسي، أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائًلا: "تحية لكل عامل من أجل الوطن فى سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، وأهنئكم جميعا بـ عيدكم وكل عام وأنتم بخير، مرددًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".