إعطاء 5.36 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا فى هولندا

هولندا: إعطاء 5.36 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 5.36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن .



وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ589 ألفا و688 جرعة في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعًا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.52 مليون، والوفيات إلى 17 ألفًا و398 حالة.



وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وتسعة أسابيع.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.