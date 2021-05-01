بطلة «Game of Throne» تتهم المغني ماريلين مانسون باغتصابها

تقدمت الممثلة البريطانية إسميه بيانكو التي عرفها الجمهور في دورها ضمن مسلسل "جايم أوف ثرونز" "Game of Throne" بشكوى ضد المغني الأمريكي ماريلين مانسون متهمة إياه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي السادي والعنف المتكرر.



ووُجهت إلى مانسون أخيراً اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق نساء عدة أبرزهن الممثلة الأميركية إيفن رايتشل وود، لكنّ المغني واسمه الأصلي براين هيو وورنر نفى هذه الاتهامات مؤكداً أن علاقاته "الحميمة" كانت دائماً "تحصل بالتراضي".



وأفادت الشكوى المقدمة إلى محكمة في كاليفورنيا بأن مانسون دعا إسميه بيانكو إلى لوس أنجلوس مرتين للبحث في إمكان حصولها على دور في فيلم، وبأنها تعرضت بدلاً من ذلك لأعمال عنف جنسي، إذ عمد المغني إلى شطب جسمها وإلى جَلدها وصعقها بالكهرباء.



وجاء في الشكوى أن "وارنر اغتصب بيانكو قرابة مايو 2011".

وأضافت أنه "ارتكب أفعالاً جنسية في حقها عندما كانت فاقدة الوعي أو غير قادرة على إعطاء موافقتها" و"اعتدى جنسيا عليها تكراراً".



وقال وكيل المغني المحامي هوارد كينغ لوكالة فرانس برس إن اتهامات اسمي بيانكو "خاطئة على الأرجح"، معتبراً أنها "تقدمت بمطالبات مالية شائنة لسلوك لم يحدث إطلاقاً".



وأضاف في بيان "سنطعن بشدة في هذه المزاعم أمام المحكمة".



وفي فبراير الفائت، أعلنت شرطة لوس أنجليس أنها تحقق في اتهامات في حق المغني بارتكاب أعمال عنف في إطار علاقة جنسية بين عامي 2009 و2011، من دون أن تفصح عن هوية الضحية (أو الضحايا)، لكنّ الموعد والمكان اللذين أشرت إليهما الشرطة يتطابقان مع اتهامات بيانكو.



وكانت الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً والتي كانت من المعجبين بماريلين مانسون عندما كانت مراهقة، شاركت بين عامي 2011 و2013 في 14 حلقة من مسلسل "غايم أوف ثرونز"، أدت فيها دور بائعة هوى تدعى روس.



وأوضحت بيانكو على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة أنها تتحدث علناً لمنع مانسون "من تدمير حياة" نساء أخريات وبهدف تشجيع ضحايا أخريات "على المطالبة بنصيبهن من العدالة أيضاً".



وأشارت بيانكو إلى أنها زارت المغني للمرة الأولى عام 2009 في لوس أنجليس لتصوير ما اعتقدت أنه مقطع فيديو، لكنها أُجبرت على البقاء بملابسها الداخلية لمدة أربعة أيام، وحُرمت من النوم وتم تخديرها قبل أن يضربها وارنر وخصوصاً بالسوط.



وأضافت الشكوى إن ماريلين مانسون زار الممثلة في وقت لاحق من العام 2009 في لندن وشرعا بعد ذلك في علاقة توافقية.



وفي العام 2011، انتقلت الممثلة إلى لوس أنجليس حيث ظنت أنها ستؤدي دور البطولة في فيلم روائي مع ماريلين مانسون.

وأكدت أنها تعرضت من قبل المغني مدى شهرين ونصف شهر "لاعتداءات مستمرة" وعمليات ابتزاز.