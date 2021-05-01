تطعيم أكثر من مليون شخص ضد «كورونا» في التشيك

التشيك: الانتهاء من تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا

حصل أكثر من مليون شخص في جمهورية التشيك، على تطعيم بشكل كامل ضد فيروس كورونا، طبقا لأحدث مجموعة من البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التشيكية.



وحتى مساء أمس الجمعة، تم تطعيم مليون وستة آلاف و49 شخصا بشكل كامل في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 10.7 مليون نسمة.



وتلقى 2.15 مليون شخص آخرون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوورنا.



ويتم استخدام أربعة لقاحات معتمدة من الإتحاد الأوروبي للتطعيم في جمهورية التشيك، وحصل معظم التشيك، الذين تم تطعيمهم على لقاح (فايزر- بيونتك).



ونظام تسجيل اللقاحات مفتوح الآن لجميع المواطنين فوق 55 عاما، بالإضافة إلى الأشخاص الأصغر سنا، الذين يعانون من أمراض مزمنة.



وسجلت جمهورية التشيك أمس الجمعة أكثر من 2100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى حصيلة لحالات الإصابة اليومية في أحد أيام الأسبوع منذ أواخر سبتمبر الماضي.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.