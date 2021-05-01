5 آلاف شرطي للتأمين.. مخاف في ألمانيا من المسيرة العمالية

شرطة ألمانيا تعرب عن قلقها حيال خطر عدوى كورونا بسبب كثرة المظاهرات اليوم

تستعد الشرطة الألمانية اليوم السبت؛ لمتابعة المسيرة الرئيسية التي ينظمها اتحاد النقابات العمالية الألماني «دي جي بي» بمناسبة عيد العمال، والتي ستقام هذا العام في هامبورج.

كما تستعد الشرطة لمواجهة مظاهرات أخرى في العديد من الأماكن بأنحاء البلاد.



وتتركز استعدادات الشرطة اليوم مجددًا على العاصمة برلين، حيث من المحتمل نشر نحو 5 آلاف من عناصر الشرطة لتأمين المظاهرات.



وقالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، إنها تتوقع مهمة شاقة ذات متطلبات كثيرة.



كما يتعين على الشرطة في هامبورج أيضا الاستعداد لمواجهة العديد من التجمعات التي كان تم الإعلان عنها.



وتشعر نقابة الشرطة «جي دي بي» بالقلق حيال مظاهرات عيد العمال هذا العام بالنظر إلى وضع جائحة كورونا في البلاد.



وقال الرئيس التنفيذي للنقابة، يورج راديك، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم " خطر العدوى في هذه المهام يمثل عبئا إضافيا لعناصر الشرطة".



وحذر راديك من أنه في حال انتهك المتظاهرون قواعد الحماية من العدوى، سيزيد ذلك من خطر العدوى بالنسبة للقوات المنتشرة.



وتم الإبلاغ في برلين عن مظاهرة لاتحاد النقابات العمالية (دي جي بي) واحتجاج لمناوئي قواعد كورونا في فترة الظهر، ومظاهرة أخرى مخصصة للسخرية والاستمتاع بالرقص والعدو والاستعراض بعد الظهر، بالإضافة إلى المظاهرة الثورية التقليدية الخاصة بعيد العمال لمجموعات يسارية، ويسارية متطرفة، في المساء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقد شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «TheHealthSite».

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.